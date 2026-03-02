El argentino Oscar Trejo dirá adiós al Rayo a final de temporada

Trejo, procedente de Santiago del Estero (noroeste de Argentina) y que en abril cumplirá 38 años, afronta su décima temporada en el Rayo Vallecano, que milita en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), con el que ha disputado 332 partidos oficiales y es el primer extranjero (sexto en total) con más encuentros en la historia del club.

"Hoy escribo desde el corazón, con calma y con emoción. Porque despedirse del Rayo Vallecano no es cerrar una etapa cualquiera, es decir adiós a una parte muy importante de mi vida. Llegué aquí con sueños y me voy con una familia, con recuerdos imborrables y con una historia que jamás imaginé poder vivir. En este club crecí como futbolista, pero sobre todo crecí como persona, como esposo y como padre. Vallecas nos vio reír, sufrir, celebrar y levantarnos una y otra vez", declaró en redes sociales.

Trejo resaltó "el privilegio de vivir momentos únicos", como el título en Segunda División que permitió al Rayo ascender al término de la campaña 2017-2018 o las semifinales de Copa del Rey (2022), al tiempo que confesó que ser el extranjero con más minutos disputados con la camiseta franjirroja "es un orgullo difícil de explicar".

"Y como si el fútbol aún quisiera regalarme algo más, a los 37 años pude cumplir un sueño que parecía imposible: jugar en Europa, y hacerlo no con cualquier equipo, sino con el club de mi vida. Algo que jamás olvidaré y que voy a llevar conmigo para siempre", apuntó.

Para el argentino, "nada de esto" habría sido posible sin su "compañera de vida" y sus cuatro hijos, a los que calificó de su "mayor victoria".

Trejo agradeció a sus compañeros, entrenadores, "a todas las personas que hacen grande a este club desde dentro" y, "de corazón", a los hinchas del club por "su apoyo, su identidad y la manera de sentir el fútbol", que hacen "de este lugar algo irrepetible".

"Me voy en paz, con el orgullo de haberlo dado todo y con la certeza de que este escudo seguirá siendo parte de mi vida y de la de mi familia. No es un adiós. Es un hasta siempre", concluyó.

Trejo debutó en la Primera División argentina en las filas del Boca Juniors, con el que ganó el torneo Apertura en 2005, y dio el salto a Europa, donde militó en los españoles Mallorca, Elche, Rayo Vallecano -en una primera etapa en Vallecas- y Sporting de Gijón antes de fichar por el Toulouse francés.

En la temporada 2017-2018 regresó a Vallecas -cuando el equipo estaba en Segunda División y logró el ascenso al final de esa campaña y después, otra vez, en la 2020-2021-, de donde se marchará en junio.