El líder Cruz Azul del argentino Larcamón enfrenta al Santos Laguna, en el Clausura

Después de vencer el pasado sábado por 0-2 al Monterrey, al que dominó y pudo superar por mayor diferencia, los Azules se consolidaron como el mejor cuadro de lo que va de año, con la mejor ofensiva, 15 goles en ocho encuentros.

Este martes, el equipo tratará de sacar provecho del mal paso del Santos, que suma dos empates, seis derrotas, dos puntos, nueve goles a favor y 23 en contra, números que describen la crisis del equipo.

Con una ofensiva liderada por los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino, los celestes han impuesto condiciones hasta ahora y saldrán este martes a confirmar su condición de favoritos para sumar tres puntos y consolidar su liderato.

La novena fecha, que transcurrirá durante martes y miércoles, tendrá mañana al campeón Toluca, segundo de la tabla de posiciones, en casa de los Pumas UNAM, en cuarto lugar.

Los Diablos vencieron el pasado sábado por 2-0 a las Chivas de Guadalajara, las bajaron del primer lugar y subieron ellos al segundo para confirmarse como uno de los candidatos al título.

Con el portugués Paulinho como cabeza de su ofensiva, el Toluca del estratega argentino Antonio Mohamed saldrá a hacer daño a unos Pumas que vienen de empatar 1-1 con los Xolos de Tijuana y necesitan sumar puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla.

Con el centrocampista panameño Adalberto Carrasquilla y los delanteros Juninho, brasileño, Robert Álvarez, paraguayo; y Guillermo Martínez, mexicano, Pumas comparte con Cruz Azul y Tigres UANL la condición de equipo de mejor ataque, que tratará de ratificar ante un Toluca con la defensa más segura del torneo, con dos goles recibidos.

Mañana, el Pachuca del delantero venezolano Salomón Rondón, quinto de la tabla de posiciones, recibirá al Necaxa, duodécimo confiado en recuperar el paso luego de perder de manera sorpresiva 1-0 ante Mazatlán, el pasado viernes.

En otro duelo de este martes, el San Luis del italiano Joao Pedro, líder de los goleadores, jugará en su estadio ante Mazatlán.

Para el miércoles está programada la visita del Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa, sexto lugar, al Puebla, situado en el decimotercer escaño, la del Tijuana al Atlas, la del Querétaro al Monterrey, que acaba de despedir al entrenador español Domenec Torrent, y la del Juárez FC al América, octavo lugar, tras ser goleado el pasado sábado 1-4 por los Tigres.

El Guadalajara-León ha sido pospuesto para el 18 de marzo.

-Partidos de la novena jornada del Clausura del fútbol mexicano:

Pachuca-Necaxa, Santos Laguna-Cruz Azul, San Luis-Mazatán y Pumas UNAM-Toluca.

Miércoles: Monterrey-Querétaro, Puebla-Tigres UANL, Atlas-Tijuana y América-Juárez.