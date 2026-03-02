El Monterrey despide por malos resultados al entrenador español Domenec Torrent

La directiva del equipo del norte del país confirmó esta madrugada la salida del estratega, después de que el sábado los regios perdiesen por 0-2 con el Cruz Azul, que de visitante los dominó.

"El Club de Fútbol Monterrey informa que ha tomado la decisión de dar por terminada la gestión de Domenec Torrent como director técnico del primer equipo de Rayados. Agradecemos a Dome y a su cuerpo técnico por su trabajo en esta etapa, y les deseamos éxito en sus futuros proyectos", expresó la oficina del club.

Los jerarcas del equipo reconocieron el apoyo de su afición y se comprometieron a tomar acciones para que Rayados sea protagonista en el fútbol mexicano.

Después de ocho jornadas del Clausura, el Monterrey suma tres victorias, un empate, cuatro derrotas, con 10 puntos, 10 goles anotados y nueve recibidos.

Dirigidos por Torrent, los Rayados suman en su estadio apenas una victoria con un empate y dos derrotas, lo cual mantiene disconforme a la hinchada que antier coreó consignas en contra del entrenador y pidió su despido.

El español dirigió 39 partidos, de los cuales ganó 16 con 13 derrotas y nueve empates. En su periodo al frente del cuadro regio, los Rayados pudieron mostrarse como un equipo de defensa sólida, ni siquiera cuando tuvieron como líder de su zaga a la leyenda española Sergio Ramos.

Quien sustituya a Torrent en el Monterrey, se hará cargo de una de las plantillas más sólidas del fútbol mexicano, con margen para recuperar el terreno perdido en el Clausura, en el que mañana recibirá al Querétaro, penúltimo de la tabla de posiciones.

Además de tratar de mejorar en la liga local, Monterrey buscará el título en la Liga de campeones de la Concacaf en la que enfrentará en octavos de finales al Cruz Azul líder del Clausura mexicano.

Los Rayados son el mejor equipo de la Concacaf en los últimos 15 años, con sus cinco títulos en ese periodo, en 2011, 2012, 2013, 2019 y 2021.