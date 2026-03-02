El presidente en funciones del Barça afirma que la "ventaja" del club está en sus valores

"En el FC Barcelona nuestra ventaja está arraigada a nuestros valores. Y eso lo es todo. Excelencia deportiva, compromiso social y una apuesta firme por el talento formado en casa", señaló el dirigente catalán, quien ocupa el lugar dejado como vacante por Joan Laporta para presentarse como candidato a las elecciones del club, que tendrán lugar el 15 de marzo.

El presidente azulgrana clausuró la primera jornada del 'Sports Tomorrow Congress', organizado por el club en el marco del Mobile World Congress (MWC), que se celebra en Barcelona (noreste de España), en una sesión que también ha contado con la participación del técnico del Barcelona femenino, Pere Romeu, y del entrenador del Barça Atlètic, Juliano Belletti.

En este sentido, Yuste puso el foco en La Masía (la escuela de formación del Barça) como "la casa de los sueños" de los jóvenes deportistas del club, un espacio en el que niños y niñas "desde los ocho años sueñan con llegar algún día a ser profesionales" en las diferentes secciones de la entidad: fútbol masculino y femenino, hockey patines, baloncesto, balonmano y fútbol sala.

"Por eso estamos invirtiendo profundamente en La Masía", subrayó el presidente azulgrana, quien atribuyó el prestigio internacional del centro formativo al trabajo de los entrenadores y a la transmisión de valores como "la humildad, la honestidad y el trabajo en equipo".

Asimismo, Yuste destacó el peso de la innovación en el modelo del Barça y aseguró que "la tecnología ya no es opcional" en una industria deportiva "global y altamente exigente".

En este contexto, explicó que el FC Barcelona está reforzando áreas como la prevención de lesiones, la nutrición de precisión, el entrenamiento cognitivo y la monitorización biométrica en tiempo real.

"La tecnología amplifica la cultura, no la reemplaza", afirmó, antes de recalcar que la innovación en la entidad "no es una tendencia, sino un compromiso estratégico", visible en proyectos como la transformación del Spotify Camp Nou y el impulso del Barça Innovation Hub.

Por último, Yuste concluyó su intervención con una reflexión sobre el papel de la inteligencia artificial y los avances tecnológicos en el deporte, aunque apeló a no olvidar "dos herramientas muy fuertes" que, a su juicio, marcan la diferencia: "el corazón y el alma".