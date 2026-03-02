Florian Wirtz se pierde los dos encuentros ante el Wolverhampton por lesión

La dolencia ya le obligó a causar baja en ese partido y en el de este fin de semana ante el West Ham United, en el que su equipo goleó por 5-2.

"El partido de este martes viene muy pronto y, posiblemente, el del viernes también. Veremos cómo evoluciona, pero esperamos tenerle de vuelta la semana siguiente. A lo mejor un poco antes o un poco más tarde, pero ese es el tiempo que manejamos", expresó el técnico Arne Slot en rueda de prensa.

El internacional alemán, que podría reaparecer ante el Galatasaray en la ida de los octavos de final de la Champions League, llegó a Anfield en el mercado de invierno por 125 millones de euros.

Tras un inicio complicado, Wirtz había comenzado el 2026 en plena forma, registrando cuatro goles y dos asistencias en lo que va de año.

En el cómputo global de la temporada, el mediapunta acumula seis goles y ocho asistencias en 35 partidos.

El Liverpool se enfrentará a los 'Wolves' por partida doble esta semana: el martes en la Premier League y el viernes en los octavos de final de la FA Cup, ambos compromisos como visitante en el Molineux Stadium.