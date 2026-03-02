Internacional de Bogotá, líder de la Liga colombiana, ficha al colombo-inglés Ian Poveda

El equipo capitalino y Deportivo Pasto lideran el campeonato con 18 puntos.

El club bogotano destacó el recorrido del jugador en academias de élite como Chelsea, Arsenal, Barcelona y Manchester City, además de su experiencia en el entorno competitivo del fútbol inglés.

Nacido en Londres y con doble nacionalidad colombiana, Poveda desarrolló su carrera profesional principalmente en Inglaterra, donde compitió en categorías de alto nivel y acumuló experiencia en equipos vinculados a la Premier League y a la Champions.

"Ahora se une a Internacional de Bogotá listo para aportar esfuerzo, desequilibrio y talento a nuestro proyecto ofensivo", expresó el equipo en un comunicado.

El extremo fue convocado por el seleccionador Néstor Lorenzo y debutó con el equipo Cafetero el 10 de diciembre de 2023 en la victoria por 1-0 frente a Venezuela.

El fichaje se produce en una nueva etapa institucional del club, que hasta diciembre pasado compitió bajo el nombre de La Equidad y que fue adquirido en 2025 por el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter, del que forma parte el actor Ryan Reynolds.

Los nuevos propietarios impulsaron el cambio de identidad a Internacional de Bogotá como parte de un proceso de renovación de marca y proyección internacional.