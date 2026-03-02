La plantilla del Alavés hace ‘pasillo’ a Coudet en forma de despedida

A pesar de los rumores de los últimos días, que relacionaban al técnico del Alavés con el banquillo del conjunto ‘millonario’, Coudet dirigió la sesión preparatoria de este lunes después de dos días de descanso tras el encuentro como visitante frente al Levante (2-0).

El Deportivo Alavés tomó la jornada con normalidad con vistas al importante duelo del domingo ante el Valencia, correspondiente a la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

El conjunto vasco se encuentra en una delicada situación, decimosexto, con 27 puntos, apenas tres más que el primer equipo en zona de descenso a Segunda; el Valencia es decimotercero, con 29, y también necesita los puntos para no meterse en problemas.

Coudet es el técnico que aparece con más fuerza en la lista para suceder a Marcelo Gallardo, el entrenador más exitoso en la historia del argentino River Plate, con 14 títulos en ocho años y medio (2014-2022), quien presentó su dimisión la pasada semana, en una segunda etapa al frente del banquillo 'millonario' sin éxito.

Aunque anunció su salida el lunes 23, su último encuentro como entrenador franjirrojo fue el 26 de febrero, frente al Banfield. Esa misma mañana, Coudet había comparecido en rueda de prensa y negado cualquier contacto con la entidad de Núñez.

No obstante, poco después de terminar el encuentro del Estadio Monumental, en el que el 'Muñeco' volvió a despedirse de 'su' afición, el agente de Coudet, Christian Bragarnik, confirmó a ESPN que River le preguntó por la situación del entrenador.

Coudet finaliza contrato en junio de 2026.