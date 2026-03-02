Laporta presenta 2.000 firmas menos que en 2021 en su candidatura a presidir el Barcelona

Laporta, ganador de las elecciones de 2021 con 30.184 votos, presentó en aquella ocasión 10.272 firmas, de las que fueron validadas 9.625.

"Estamos contentos porque el Barça está vivo, en un buen momento de su historia. Tenemos la sensación de haber hecho un buen trabajo y queremos rematar la faena, explicar con tranquilidad la obra hecha: la recuperación económica, el Camp Nou, (Hansi) Flick en el banquillo, (Anderson Luis de Souza) Deco en los despachos y un equipo que tiene una fórmula que funciona, el más valorado del mundo", explicó el presidente saliente.

Laporta, que parte como el favorito en los comicios, opinó que "en absoluto" la disminución en las firmas presentadas suponga una pérdida de apoyo de los socios, y las achacó a que en 2021 hubo una mayor movilización porque el club vivía "momentos de cambio" y "una situación económica complicada".

"Damos más valor a estas firmas porque existe una atmósfera de que esto ya está hecho, porque el club está bien y los socios contentos. Han entendido que, pese a las encuestas que nos dan ganadores, había que hacer el esfuerzo de firmar, y espero que muchos más hagan el esfuerzo de votar", añadió Laporta, que defendió la gestión de su mandato: "Este presidente y junta directiva damos la cara y nos mojamos. El club funciona".