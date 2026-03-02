Fútbol Internacional
Libertad con cargos para dos aficionados por incidentes durante el Nottingham-Fenerbahce

Imagen sin descripción

Londres, 2 mar (EFE).- Dos aficionados que fueron detenidos el pasado jueves por causar incidentes durante el encuentro de vuelta de la eliminatoria de la Liga Europa entre el Nottingham Forest y el Fenerbahce fueron puestos en libertad con cargos este lunes, informó la Policía.

Por EFE

El primero de ellos, de nacionalidad turca, fue acusado de lanzar bengalas hacia una zona adyacente al terreno de juego desde las gradas de la afición visitante, un incidente que obligó a interrumpir el encuentro durante la primera mitad, mientras que el otro hombre, inglés, fue acusado de invasión de campo durante el duelo en el que el Nottingham, a pesar de perder el partido, consiguió la clasificación.

Ambos fueron puestos en libertad bajo fianza con condiciones y deberán comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Nottingham el próximo 17 de marzo en audiencias separadas.

Respecto a una tercera persona que fue detenida por sospecha de agresión a un auxiliar de seguridad, la Policía informó que fue puesta en libertad sin cargos.