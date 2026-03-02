Messi, elegido jugador de la jornada en la MLS por vigorosa remontada sobre Orlando

El astro argentino firmó el empate 2-2 con un gran disparo desde fuera del área, asistió al venezolano Telasco Segovia en el 2-3 y apuntaló su brillante labor con un gol de falta.

Inter Miami perdía por 2-0 en el primer tiempo.

Es la decimotercera vez que Lionel Messi es elegido mejor jugador de la jornada en la Major League Soccer desde que aterrizó en Miami en 2023. Esta es la primera vez en lo que va de la temporada.

Lionel Messi, 'MVP' de la liga en las dos últimas temporadas, solo está por detrás de Landon Donovan (19 premios al mejor jugador de la jornada) y Jeff Cunningham (14), ambos con más de una década de militancia en la MLS.