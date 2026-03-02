Premier League: El Arsenal resiste y el Manchester City acecha

El conjunto londinense lidera la clasificación con cinco puntos de ventaja, aunque con un partido más disputado, lo que deja el desenlace completamente abierto, ya que ambos equipos dependen de sí mismos para alzarse con el título, con 30 puntos aún en juego, y con el añadido de que los dos aspirantes siguen vivos en competiciones como la Liga de Campeones, la FA Cup y tienen que jugar entre ellos la Carabao Cup.

Si los de Pep Guardiola ganan todos sus encuentros restantes, incluido el duelo directo ante el Arsenal, levantarán su séptimo título en nueve años y reafirmarán su dominio reciente en Inglaterra.

La lucha por el campeonato es cosa de dos, ya que el Manchester United, tercer clasificado, se encuentra a ocho y trece puntos, distancia que parece inalcanzable.

Ante el Brighton

La Premier no da tregua y continúa desde este martes con la jornada 29 en la que el Arsenal visitará el miércoles (16:30 de Paraguay) al Brighton & Hove Albion del compatriota Diego Gómez, undécimo clasificado, pero en tierra de nadie al tener los puestos europeos a nueve puntos y aventajar en doce al descenso.

En el caso de los de Pep Guardiola, que también jugarán el miércoles a la misma hora, recibirán al Nottingham Forest, en la lucha por no descender e inmerso en una crisis.