02 de marzo de 2026 - 14:20

Víctor Font presenta más de 5.100 firmas y asegura que "hay un clamor para el cambio"

Barcelona, 2 mar (EFE).- El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Víctor Font ha presentado este martes más de 5.100 firmas -muy por encima de las 2.337 necesarias para concurrir a los comicios- y ha asegurado que "hay un clamor para el cambio" en la presidencia del club azulgrana.

Por EFE

El líder de la plataforma 'Nosaltres' ha sido el primero en presentar sus apoyos en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, y ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que "ha llegado el momento del plebiscito entre el Barça del pasado y el del futuro".

El precandidato, segundo en las elecciones de 2021 con 16.679 votos frente a los 30.148 de Joan Laporta, presentó 4.731 firmas en los últimos comicios -4.431 de las cuales fueron validadas- y ha explicado que se siente "muy optimista" de cara a la cita electoral del 15 de marzo.

"La fase previa era la recogida de firmas y la hemos jugado muy bien, pero ahora los culés tenemos la ilusión de jugar el partido", ha señalado Font, quien ha expresado su deseo de poder "contrastar y debatir dos modelos de club" con Laporta, el presidente saliente y candidato a la reelección, sin que este se esconda "detrás de unos macarrones o de un jamón".

Preguntado por las negociaciones con los otros aspirantes para presentar una candidatura unitaria alternativa a Laporta, Font ha dejado la puerta abierta al pacto.

"Seguimos invitando a todos aquellos que comparten el diagnóstico y la necesidad del cambio a trabajar juntos. Esto va de que el día 15 haya un plebiscito. Hemos hecho todo lo posible y haremos todo lo posible para que así sea. Tenemos que ser generosos y poner el club por delante. Estoy seguro de que este escenario es posible", ha comentado. EFE.