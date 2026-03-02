Víctor Font presenta más de 5.100 firmas y asegura que "hay un clamor para el cambio"

El líder de la plataforma 'Nosaltres' ha sido el primero en presentar sus apoyos en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou, y ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación que "ha llegado el momento del plebiscito entre el Barça del pasado y el del futuro".

El precandidato, segundo en las elecciones de 2021 con 16.679 votos frente a los 30.148 de Joan Laporta, presentó 4.731 firmas en los últimos comicios -4.431 de las cuales fueron validadas- y ha explicado que se siente "muy optimista" de cara a la cita electoral del 15 de marzo.

"La fase previa era la recogida de firmas y la hemos jugado muy bien, pero ahora los culés tenemos la ilusión de jugar el partido", ha señalado Font, quien ha expresado su deseo de poder "contrastar y debatir dos modelos de club" con Laporta, el presidente saliente y candidato a la reelección, sin que este se esconda "detrás de unos macarrones o de un jamón".

Preguntado por las negociaciones con los otros aspirantes para presentar una candidatura unitaria alternativa a Laporta, Font ha dejado la puerta abierta al pacto.

"Seguimos invitando a todos aquellos que comparten el diagnóstico y la necesidad del cambio a trabajar juntos. Esto va de que el día 15 haya un plebiscito. Hemos hecho todo lo posible y haremos todo lo posible para que así sea. Tenemos que ser generosos y poner el club por delante. Estoy seguro de que este escenario es posible", ha comentado. EFE.