El Madrid, pendiente de pruebas a Rodrygo y con ocho bajas y dos dudas para Vigo

Al brasileño, según pudo saber EFE, se le están realizando pruebas en la rodilla derecha tras haber sufrido molestias contra el Getafe, sin conocer aún el alcance de las mismas.

A la espera de lo que determinen las pruebas, Rodrygo será baja este viernes ante el Celta de Vigo (21:00 horas CET, - 1 GMT), como otros siete futbolistas de la plantilla madridista.

Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el argentino Franco Mastantuono por sanción; Dani Ceballos, el francés Kylian Mbappé, el inglés Jude Bellingham y el brasileño Éder Militao, por lesión.

Además, Álvaro Arbeloa cuenta con las dudas de dos centrales: el austriaco David Alaba, quien sintió molestias contra el Getafe, y Raúl Asencio, quien se recupera de una contractura cervical sufrida el pasado miércoles en el partido de Liga de Campeones contra el Benfica.

Con estos condicionantes en forma de ausencias, pendientes de Rodrygo Goes y con tristeza por los resultados recientes, dos derrotas consecutivas en Liga -por primera vez desde mayo de 2019-, el Real Madrid comenzó a preparar la visita al Celta en una sesión en la que los titulares ante el Getafe llevaron a cabo trabajo de recuperación.

El resto de la plantilla disponible, sin contar al francés Eduardo Camavinga, quien trabajó en el gimnasio mientras se recupera de un problema bucal, llevaron a cabo, según refleja la web del club, rondos sobre el césped así como trabajos de posesión, físico, finalizaciones a portería y, para finalizar, un partido en campo dimensiones reducidas.