Griezmann y la 'respuesta' al Barcelona un año después: “¿Esta foto va muy dura?”

El pasado 17 de marzo, en el duelo entre ambos equipos en el Metropolitano, después de la remontada por 2-4 del Barcelona, con los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Ferran Torres, con dos, el club azulgrana publicó en sus redes sociales una foto mientras se abrazaban los jugadores del equipo catalán, con Antoine Griezmann lamentando la derrota. Junto a la imagen en ‘X’ figuraba la frase: “Esta foto va muy dura”.

Este martes, el Atlético de Madrid, pese a la derrota por 3-0 en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Camp Nou, logró la clasificación para la final por el 4-0 del duelo de ida en el Metropolitano.