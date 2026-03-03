Fútbol Internacional
03 de marzo de 2026 - 21:05

Griezmann y la 'respuesta' al Barcelona un año después: “¿Esta foto va muy dura?”

Madrid, 4 mar (EFE).- Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, publicó una imagen con su celebración de la clasificación de su equipo este martes para la final de la Copa del Rey, tras eliminar el Barcelona, con dos jugadores azulgranas sin consuelo sobre el césped y con la pregunta “¿esta foto va muy dura?”, las mismas palabras que usó el conjunto azulgrana cuando ganó a los rojiblancos hace un año por 2-4, pero entonces sin signos de interrogación.

Por EFE

El pasado 17 de marzo, en el duelo entre ambos equipos en el Metropolitano, después de la remontada por 2-4 del Barcelona, con los goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Ferran Torres, con dos, el club azulgrana publicó en sus redes sociales una foto mientras se abrazaban los jugadores del equipo catalán, con Antoine Griezmann lamentando la derrota. Junto a la imagen en ‘X’ figuraba la frase: “Esta foto va muy dura”.

Este martes, el Atlético de Madrid, pese a la derrota por 3-0 en el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Camp Nou, logró la clasificación para la final por el 4-0 del duelo de ida en el Metropolitano.