U de Chile, semifinalista de 2025, busca la fase de grupos en Sudamericana ante Palestino

Los laicos, que no habían ganado su primer partido esta temporada, consiguieron una victoria por 0-1 de visita ante su archirrival Colo Colo que le sirvió para tomar aire en la liga chilena, antes de este choque clave para continuar en la disputa continental.

El Bulla enfrentará en el Estadio Nacional de Santiago a las 21.30 hora local (00.30 GMT) al cuadro árabe, que también viene de sumar su primer triunfo en el torneo local ante un cuadro alterno al O’Higgins que compite en Copa Libertadores.

El cuadro azul dio un leve síntoma de mejora, al menos en lo anímico, tras un comienzo de año complicado con su nuevo técnico el argentino Francisco Meneghini, que contrasta con la versión 2025 que fue semifinalista de la Copa Sudamericana, un certamen en el que fue campeón en 2011.

Palestino, por su parte, ha sido uno de los equipos chilenos más constantes en su desempeño internacional en tiempos recientes, en los cuales ha conseguido tres clasificaciones a copas en los últimos seis años.

Los universitarios tienen la localía, pero jugarán sin hinchada para seguir cumpliendo la sanción de siete partidos impuesta por Conmebol, tras los incidentes violentos ocurridos ante el argentino Independiente, en Buenos Aires, en la edición del año pasado y de la cual estarían pagando con el tercer encuentro.

En la presente liga chilena, la U y Palestino ya se enfrentaron por la fecha tres y empataron 0-0 con polémica luego de que en el minuto 94 un gol del capitán azul Charles Aránguiz fue anulado por el VAR evitando un triunfo agónico sobre los árabes.

El técnico Meneghini cuenta con la mejor y más costosa delantera del fútbol chileno con el ídolo del club Eduardo Vargas, el argentino Juan Martín Lucero y el uruguayo Octavio Rivero, quien es baja por lesión, pero solo Vargas ha convertido un gol.

La otra complicación para los azules es que el defensor argentino Matías Zaldivia, el héroe del superclásico con su tanto marcado al minuto 70, está suspendido por la expulsión que recibió en la semifinal de la Sudamericana 2025 ante el argentino Lanús.

El entrenador de los tricolores, Cristián Muñoz, no tendrá disponible al mediocentro Ariel Martínez, baja por rotura de ligamento desde 2025, mientras el volante Joe Abrigo y el delantero Ronnie Fernández también sufren problemas físicos.

Palestino trajo al atacante argentino-brasileño Nelson Da Silva para sopesar la pérdida de ofensiva, y el jugador transferido desde el Deporte Limache ha rendido con tres goles en la liga chilena.