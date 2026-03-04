Boston River y Racing chocan por un cupo en la fase de grupos de la Sudamericana

El estadio Centenario de Montevideo será el escenario donde se llevará a cabo el partido, que comenzará a las 19:00 hora local (22:00 GMT) y será arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez.

Allí, Racing tratará de clasificarse a una instancia en la que estuvo el pasado año y en la que selló una desataca actuación.

El equipo uruguayo igualó en casa ante Corinthians y venció a Argentinos Juniors en los dos partidos de la fase de grupos en los que se cruzaron. Tras acabar segundo se midió con el chileno Huachipato al que venció jugando como visitante.

Sin embargo, una derrota por la mínima en Montevideo llevó la serie a los penaltis, donde Racing le dijo adiós al torneo.

Boston River, por su parte, participó en esta competición torneo por última vez en 2018, cuando dejó por el camino al Jaguares colombiano y después fue eliminado por el argentino Banfield.

El encuentro de este jueves enfrentará a estos equipos en un momento en el que atraviesan realidades diferentes a nivel local.

Luego de no poder sumar de a tres en las dos primeras fechas del Apertura, Racing ganó sus últimos dos encuentros y forma parte del pelotón de escoltas, integrado por siete equipos.

Del otro lado, Boston River ocupa el decimotercer lugar de la clasificación y por el momento no sabe lo que es ganar: acumula dos empates y dos derrotas en cuatro presentaciones.

En un duelo que pondrá frente a frente a dos entrenadores argentinos, Cristian Chambian apostaría por un once con Facundo Machado; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazonis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Felipe Cairus, Juan Pérez, Álex Vázquez; Sebastián da Silva y Tomás Habib para defender a Racing.

Mientras tanto, Israel Damonte elegiría a Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Mancebo, Agustín Aguirre, Fredy Martínez; Francisco Barrios, Agustín Amado, Franco Pérez, Facundo Muñoa, Leandro Suhr y Francisco Bonfliglio.