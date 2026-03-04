Cienciano y Melgar definen la segunda plaza peruana en la Copa Sudamericana

Cienciano y Melgar protagonizarán un nuevo 'clásico del sur' peruano en el estadio de la ciudad del Cusco, tras haber llegado a esta instancia luego de ocupar la sexta y la octava posiciones en la Liga 1 del año pasado.

Este año, ambos equipos ya se enfrentaron en la primera fecha del actual Torneo Apertura, con una victoria por 2-0 del Melgar en la ciudad de Arequipa.

Actualmente, el Melgar ocupa la quinta posición en el Apertura con 9 puntos en 5 jornadas, mientras que el Cienciano es sexto con 7 unidades.

Aunque el equipo cusqueño llega con el lustre de ser el único club peruano en haber obtenido dos títulos internacionales, precisamente la Sudamericana de 2003 y la Recopa de 2004, tendrá al frente a un Melgar que mantiene supremacía en los clásicos del sur, que ha ganado en 69 ocasiones, contra 39 de su rival.

Al respecto, el entrenador del Cienciano, el argentino Horacio Melgarejo, dejó en claro que el encuentro de este jueves "es otra gran final".

Tras la victoria por 3-2 que selló el fin de semana su equipo frente al Deportivo Garcilaso, Melgarejo dijo que, además de para los jugadores y el club, es importante para la ciudad del Cusco avanzar hacia la fase de grupos de la Sudamericana por la trascendencia que tiene disputar un torneo internacional.

"Más allá de los hinchas del Cienciano, creo que tener una copa internacional vendría bien, creo que para la misma ciudad sería importantísimo meter al equipo en la Sudamericana, por todo lo que implica económicamente", acotó.

Por su parte, el entrenador de Melgar, el exseleccionador nacional Juan Reynoso, remarcó que en su equipo hay "muchas cosas por resolver y mejorar", tras perder el fin de semana por 1-2 ante el Chankas, pero consideró que sus jugadores están preparados para superar el reto de la Sudamericana.

"Esto lo revertimos con categoría", enfatizó Reynoso antes de agregar que sus jugadores "saben cual es el camino" para superar al Cienciano.

El encuentro entre los dos populares equipos peruanos se disputará desde las 19:30 horas del jueves (00.30 GMT del viernes) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, ubicada a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar, y será dirigido por el árbitro brasileño Flavio de Souza.