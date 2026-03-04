Comienzan las obras del nuevo estadio de fútbol de Bogotá, que estará listo en el 2027

"Esta ciudad lleva muchos años soñando con tener un nuevo estadio, a la altura de lo que significa ser la capital de Colombia y sede de equipos como Santa Fe y Millonarios", afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en la inauguración de las obras.

Este proyecto difiere del presentado en septiembre de 2023 por la entonces alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien en esa ocasión anunció que para construirlo era necesario demoler El Campín, donde Millonarios y Santa Fe juegan de locales.

Galán explicó que el proyecto tuvo que ajustarse para hacerlo viable, por lo que el estadio actual seguirá en funcionamiento y no será demolido hasta que termine la construcción del nuevo.

Lo proyectado es que el nuevo estadio tenga capacidad para más de 50.000 personas y esté equipado con grama híbrida de última generación, similar a la utilizada en la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España y la Bundesliga de Alemania.

"Vamos a tener por completo un nuevo estadio, con los mejores estándares mundiales para la experiencia de los usuarios. El corazón de esto ha sido el deporte y el fútbol, pero también será un centro de entretenimiento de talla mundial", aseguró Galán, quien explicó que el recinto estará gestionado por la Alcaldía y la empresa privada Sencia.

El complejo deportivo tendrá una cubierta retráctil integrada a un sistema de estación meteorológica con capacidad de predicción de tormentas, lo que garantizará la continuidad de los eventos bajo cualquier condición climática.

Además, tendrá zonas al aire libre, un hotel, restaurantes y tiendas, así como un centro de práctica deportiva, lo que le permitirá posicionarse como un "nuevo eje para la cultura, el turismo y la economía creativa nacional".

"No solo estamos construyendo el estadio más importante del país, estamos desarrollando uno de los ecosistemas de entretenimiento más relevantes de América Latina", expresó el director ejecutivo de Sencia, Mauricio Hoyos.