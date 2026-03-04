Coudet dice que River Plate debe “resetear y arrancar de cero”

“Necesitamos resetear y arrancar de cero todos juntos”, dijo Coudet en conferencia de prensa desde el estadio del equipo, el Monumental de Buenos Aires, donde enfatizó: “Hay que ganar campeonatos”.

“Trataremos de arrancar este período de la mejor manera, de contagiarnos, no es una situación fácil, se ha ido el entrenador más ganador del club”, señaló el Chacho, en referencia al difícil momento que atraviesa uno de los dos clubes más importantes de Argentina tras la salida de Marcelo Gallardo.

Coudet, de 51 años, arribó a Buenos Aires en la madrugada del miércoles tras sellar su salida del Deportivo Alavés de España.

“Estoy sin dormir”, bromeó en la rueda de prensa. Su tarea no es fácil. El exmediocampista reemplaza nada menos que al Muñeco Gallardo, el DT de River que más títulos ganó con la institución, 14, incluidas dos Copas Libertadores, en 2015 y 2018.

“Para que se genere la salida de un entrenador como Marcelo quiere decir que la cosa no se puso fácil, pero creo en una recuperación”, señaló Coudet. En la tarde tendrá una práctica con el equipo, su primera actividad como timonel en su país luego de siete años dirigiendo conjuntos de Brasil y España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Anteriormente, en su tierra, condujo a Rosario Central y Racing Club, con el que ganó la liga argentina y el trofeo Campeón de Campeones en 2019.

“Conforme con el plantel”

El nuevo DT del Millonario es un hombre de las entrañas de River, que este año disputará la Copa Sudamericana y se ausentará de la Copa Libertadores por primera vez desde 2014. Como jugador, un aguerrido mediocampista de ida y vuelta, tuvo dos estancias en el equipo del barrio de Núñez, entre 1999 y 2002 y de 2003 a 2004, lapso en el que ganó cinco campeonatos argentinos.

Coudet asumirá las riendas de un gigante en aprietos, cuestionado por muchos de sus hinchas por su actuar en el mercado de fichajes, en el que no contrató a un centrodelantero pese a la falta de gol, y el nivel de algunas individualidades.

“Estoy conforme con el plantel que hay”, dijo Coudet en relación a ese tema. Con poco más de una década de experiencia en los banquillos, el Chacho conducirá por primera vez al Millonario tras dirigir equipos de Argentina, Brasil (Atlético Mineiro, Internacional), México (Tijuana) y España (Alavés, Celta de Vigo).

El Chacho debutará la próxima semana, cuando River visite a Huracán por la décima jornada del torneo Apertura. El Millonario marcha en la séptima casilla del Grupo B del Apertura argentino, a seis puntos del líder Independiente Rivadavia.