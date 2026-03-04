El Valencia prepara la visita del Alavés sin el argentino Beltrán y con su paisano Saravia

Después de dos días libres, el equipo de Carlos Corberán ha vuelto a los entrenamientos con la mirada puesta en el partido contra el conjunto vitoriano. Los valencianistas recibirán este domingo en Mestalla a las 21:00 horas CET (-1 GMT) al Alavés y a su exentrenador y exjugador Quique Sánchez Flores, que es el nuevo entrenador babazorro tras la marcha de Eduardo Coudet a River Plate.

Lucas Beltrán siguió trabajando al margen después de perderse los dos últimos partidos contra Villarreal y Osasuna por unas molestias en la rodilla que le impiden sumarse a la dinámica del grupo y trabajar al mismo ritmo que sus compañeros.

Mientras, su compatriota Saravia se entrenó con el grupo y, según fuentes oficiales del club, “está cerca” de poder entrar en una convocatoria. El defensa fichado por el Valencia hasta el final de temporada para suplir la baja de Dimitri Foulquier está siguiendo un plan específico de trabajo para adaptarlo a la dinámica competitiva del equipo.

Saravia, que se encontraba sin equipo desde enero después de finalizar su etapa en el Atlético Mineiro de Brasil, donde jugó su último partido el 7 de diciembre de 2025, ha acudido a la Ciudad Deportiva de Paterna en los dos días libres del equipo para seguir con, como calificó Corberán, su “pretemporada exprés”.

El resto del grupo, a excepción de los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, José Copete y Julen Agirrezabala, que sigue en Vitoria, se entrenaron con normalidad.