Arquero uruguayo Olveira se nacionaliza paraguayo y abre puerta a llamado de la Albirroja

Olveira, que defiende desde enero de 2021 el arco del club Olimpia, el más ganador de Paraguay, completó el proceso de nacionalización en el Palacio de Justicia de Asunción, la capital del país, ante decenas de hinchas del 'Franjeado' y periodistas que esperaban por sus declaraciones.

"(El Mundial) es un sueño que todos los futbolistas tenemos y cada uno lo sueña de diferentes maneras. Creo que a partir de hoy se pueden abrir muchas puertas", dijo el espigado guardameta tras jurar como paraguayo.

La prensa local ha especulado durante semanas que el arquero oriundo de Montevideo será citado por el seleccionador Gustavo Alfaro para jugar la Copa del Mundo, en medio de sus destacadas actuaciones y la falta de continuidad del que fuera el cuidavallas titular de la Albirroja en las Eliminatorias, Roberto 'Gatito' Fernández.

Sin embargo, el ganador de los premios al Mejor Futbolista y Mejor Portero de la campaña 2024 del fútbol guaraní afirmó que no ha tenido contactos recientes con dirigentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) o con Alfaro, con quien compartió hace un mes cuando el director técnico visitó los entrenamientos de Olimpia.

Asimismo, Olveira señaló que la decisión de nacionalizarse surgió de su deseo de liberar una de las cuatro plazas para jugadores extranjeros en la cancha de las que dispone su club.

En ese sentido, indicó que la APF debe dar el paso de solicitar el cambio de federación para que Alfaro pueda convocarlo.

Paraguay regresará al Mundial de la FIFA tras 16 años de ausencia después de ganar uno de los seis billetes directos de Conmebol, pese a su lento arranque en las eliminatorias.

En su camino a la máxima cita del balompié, tendrá partidos amistosos contra Grecia y Marruecos, el 27 y 31 de marzo, respectivamente.

La Albirroja debutará en el Mundial el 12 de junio ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, en una fecha especial para esta nación sudamericana, porque marcará la conmemoración de los 91 años de la rúbrica del protocolo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, en la que se enfrentó a Bolivia entre 1932 y 1935.

Una semana después se verá las caras con el ganador de la plaza del Grupo C de la repesca europea (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía) y cerrará la fase de grupos ante Australia, el 25 de junio.