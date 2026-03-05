Comienza huelga del fútbol argentino por investigación judicial contra dirigentes de AFA

El martes, tras una reunión de la comisión directiva de representantes de los clubes de AFA, se resolvió mantener la medida de fuerza anunciada días atrás y posponer la disputa de los partidos que se suspenderán a la semana del 3 de mayo.

Desde este jueves, la Liga Profesional de Fútbol iba a disputar su novena fecha, que incluye, entre otros, los partidos Central Córdoba-Boca Juniors, River Plate-Atlético Tucumán, San Lorenzo-Independiente, Racing Club-Huracán, Vélez-Newell’s, Rosario Central-Tigre, Unión-Talleres y Platense-Estudiantes.

Tampoco se jugarán los partidos de lo torneos del Ascenso argentino y las divisiones juveniles formativas. Un fallo firmado por el juez Diego Amarante, el 19 de febrero, había citado a Tapia a brindar declaración indagatoria este jueves en una causa en la que está imputado por presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.

Tapia cambió su equipo de abogados y éstos pidieron tiempo para interiorizarse en el expediente de la causa, por lo que el miércoles la Justicia concedió un traslado de la fecha de indagatoria para el 12 de marzo, pero la huelga fue ratificada.

La causa investiga un supuesto fraude de más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) vinculado a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social, a raíz de una petición formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Esa investigación y el requerimiento de declaración, que alcanza también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros directivos, fue interpretada en la máxima autoridad del fútbol argentino como persecutoria y ese es el motivo de convocar el paro.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora del fútbol nacional y la mayoría de los clubes, cuya propiedad está en manos de los socios o afiliados. EFE