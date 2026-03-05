Copa Libertadores: Sporting Cristal y O’Higgins ponen rumbo hacia la fase de grupos

El cervecero peruano estableció su ritmo desde los primeros minutos en Valencia, controló la posesión y mostró mayor claridad en ataque ante un rival que intentó resistir ordenado, pero que terminó cediendo ante la presión constante del cuadro limeño.

Sin embargo, Cristal apenas logró imponerse con un tanto de penal a los 14 minutos, ejecutado con precisión por su capitán, Yoshimar Yotún, pese a haber generado varias oportunidades claras para ampliar el marcador.

En Rancagua, el chileno O’Higgins mostró un rendimiento de menos a más frente al Tolima, que llegaba al encuentro con un mejor cartel previo. En la última acción del primer tiempo, Francisco González, a los 45+8 minutos, quebró la resistencia del conjunto colombiano con un potente remate de derecha dentro del área grande.

Las revanchas de ambas series se disputarán el próximo miércoles en Lima e Ibagué, respectivamente.

Los cuatro ganadores de la tercera ronda avanzarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril, mientras que los equipos derrotados serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana. El sorteo de la fase de grupos de ambos torneos se realizará el 19 de este mes, informó la Conmebol.