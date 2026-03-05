El designador arbitral italiano, evacuado del estadio por ataques de afición del Carrarese

Rocchi, en la grada para ver el desempeño del colegiado Federico Dionisi, acabó siendo la diana contra la que la afición del Carrarese dirigió toda su furia por el empate a tres final.

Con 3-2 en el marcador, el colegiado del duelo señaló penalti en los últimos minutos. Lo falló el Catanzaro pero el árbitro, avisado por el VAR, mandó repetir por invasión del área de los jugadores del Carrarese. En la segunda ejecución, el Catanzaro empató en el minuto 94, lo que aleja al Carrarese de los puestos de 'play-off' de ascenso a Serie A.

Comenzaron en la grada entonces los insultos hacia el mandatario, que con ayuda de las fuerzas del orden consiguió llegar a los vestuarios esquivando los intentos de agresión de los aficionados, apelotonados intentando bloquear su paso.