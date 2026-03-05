El Levante homenaje el 45 aniversario del debut de Cruyff con una exposición en el palco

El palco del Ciutat de València acogerá una exposición que contará con distintos documentos vinculados con la estancia de Cruyff en el tramo final de la temporada 1980-81, con el Levante en Segunda División.

Entre los documentos exhibidos, según informaron fuentes de la entidad valenciana, se encuentran el contrato de Cruyff, su ficha federativa, las actas oficiales, la entrada del partido de su debut y diversa documentación vinculada a su estancia en el club.

Fue el 1 de marzo de 1981 cuando Johan Cruyff debutó con la camiseta del Levante en un partido de Segunda División frente al Palencia. El futbolista neerlandés, con apenas un entrenamiento con sus nuevos compañeros, disputó el encuentro completo en el triunfo por 1-0 del Levante ante el equipo palentino.

Cruyff, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, aterrizó en Valencia en la parte final de su carrera y tras haber jugado en 1980 en Washington en la MLS de Estados Unidos. El neerlandés, con el dorsal número 9 en la espalda, disputó diez partidos oficiales con el Levante y anotó dos goles.

El Levante y Cruyff separaron sus caminos al finalizar la temporada 80-81, con el equipo en mitad de la tabla en Segunda y sin que el futbolista encontrara en Valencia su mejor versión.

El exjugador del FC Barcelona, entre otros equipos, acabó su carrera en los Países Bajos y falleció en marzo de 2016 víctima de un cáncer.