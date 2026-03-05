Fernando Morientes: España ha hecho bien los deberes y llega en un buen momento

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, Fernando Morientes (Cilleros, Cáceres, 1976), que jugó los Mundiales de Francia 1998 y Corea y Japón 2002, ha señalado que en una cita mundialista "hay que esperar hasta el mes de junio o julio para ver los jugadores que llegan y en qué forma, alguno se caerá por lesión como ha pasado siempre, y habrá que ver cómo llegan algunos a ese tramo final".

En este sentido, ha resaltado que esta temporada "está siendo muy larga, con muchos partidos, y hay jugadores importantes que tienen problemas físicos: tengo la ilusión y espero que España nos represente como habitualmente lo hacen y si somos campeones mucho mejor", dijo

El extremeño ha advertido que "los grandes acontecimientos siempre traen ilusión a todas las selecciones y todos los países piensan que van a ganar el Mundial".

Morientes, que logró 27 goles con la selección absoluta en 47 partidos, ha valorado que España tiene "una muy buena selección donde se combinan muy bien los jugadores jóvenes con los más experimentados".

"En un Mundial todo depende de su evolución ya que un Mundial es como una temporada pero comprimida en apenas un mes, es decir, puedes empezar bien y luego convertirte en un calvario y al contrario", ha dicho.

El exfutbolista de Albacete, Real Zaragoza, Real Madrid, Valencia, Mónaco y Liverpool ha indicado que echa "de menos el fútbol" y destacado que en su caso ha tenido "la suerte de tener una carrera profesional larga de 18 años: no he tenido grandes lesiones, he podido disfrutar, he tenido malos momentos pero después de dejarlo estoy orgulloso de seguir haciendo cosas relacionadas con el fútbol", apuntó.