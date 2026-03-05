Google se suma como patrocinador de la Selección argentina de fútbol

"Google anunció, junto a la Asociación del Fútbol Argentino, su incorporación como Main Sponsor Global (patrocinador principal global, en inglés) de las Selecciones Nacionales de Fútbol", explica la publicación realizada por la AFA en su sitio web oficial.

Desde este jueves, Google se suma a empresas como Adidas, Lexar, TCL, American Express y McDonald's, entre otras, en el auspicio de las selecciones masculinas y femeninas de Argentina.

"Gemini, la inteligencia artificial de Google, es el eje central de este convenio y tendrá presencia de marca exclusiva en la indumentaria de entrenamiento oficial de la Selección Argentina", aclaró el comunicado conjunto.

De acuerdo a la AFA, el contrato -del que no trascendieron cifras económicas ni duración- "representa un hito significativo que acerca al deporte con la tecnología, integrando los beneficios de la IA en la cultura del fútbol".

La selección argentina, última campeona del mundo, sigue a la espera de novedades sobre la disputa de la Finalissima ante España, programada para el 27 de marzo, ya que el escenario elegido es el estadio Lusail de Doha, en Catar, el cual se encuentra amenazado por la guerra entre Estados Unidos e Irán.