Hakimi a Regragui: "Has dejado una huella inolvidable en la historia del fútbol marroquí"

"Has dejado una huella inolvidable en la historia del fútbol marroquí", asegura Hakimi en una publicación en las redes sociales, en la que le da las "gracias por el excepcional trabajo que has realizado al frente de la selección marroquí".

"Tu liderazgo, pasión y visión han inspirado no solo a los jugadores, sino también a todo un país y a millones de aficionados en todo el mundo", afirma el futbolista del conjunto parisino, que también le da las gracias "por creer en el talento marroquí, por fortalecer el espíritu de equipo y por demostrar que con disciplina, trabajo y sobre todo con niya, se pueden lograr grandes cosas" y por "hacernos soñar y por llevar nuestros colores con tanto orgullo. Leyenda", concluye.