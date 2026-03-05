La CAF aplaza a julio la Copa África Femenina prevista en Marruecos

El torneo estaba fijado del 17 de marzo al 3 de abril de 2026, pero la CAF emitió un comunicado en el que informa de que, "tras las conversaciones mantenidas" con sus federaciones, la FIFA y otras partes interesadas, "ha decidido reprogramar las fechas" y que se dispute del 25 de julio al 16 de agosto "para garantizar el éxito de esta importante competición femenina, dadas ciertas circunstancias imprevistas".

La CAF no aclara en el comunicado a que "imprevistos" se refiere, aunque la decisión llega tras la publicación, en varios medios deportivos internacionales, de versiones sobre supuestas dificultades en la organización de la competición.

La Copa Africana de Naciones Femenina de 2026 contará, por primera vez, con la participación de 16 equipos nacionales, cuatro más que en convocatorias anteriores.

La edición de 2026 será clasificatoria para el Mundial Femenino de 2027, previsto en Brasil.

Marruecos acogió, entre el 21 de diciembre y el pasado 18 de enero, la Copa África masculina, que concluyó con la victoria de Senegal frente a los 'Leones del Atlas' en la prórroga de una polémica final que llevó a la CAF a sancionar a miembros de ambas selecciones.