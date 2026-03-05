Marruecos nombra a Mohamed Ouahbi como nuevo seleccionador nacional

El anuncio se hizo en una rueda de prensa, transmitida en directo, en la que el presidente de la FRMF, Fouzi Lekjaa, rindió homenaje a Regragui y le agradeció por su trabajo al frente del equipo marroquí en los pasados tres años.

Durante su intervención, Ouahbi dijo ser consciente de las expectativas y aseguró que trabajará con "humildad", "seriedad" y "patriotismo" para que "el pueblo marroquí se sienta orgulloso".

Ouahbi, campeón del Mundial de Chile con la selección de Sub-20, agradeció durante su intervención al rey Mohamed VI por su apoyo al fútbol marroquí, lo que según el nuevo técnico, permitió a Marruecos "soñar a lo grande".

Al mismo tiempo rindió homenaje a su predecesor Regragui a quien agradeció "primero como marroquí, por lo que nos ha hecho vivir", afirmó.

Respecto al cuerpo técnico, Ouahbi anunció que su adjunto será João Sacramento, que fue segundo entrenador en el Paris Saint-Germain, la AS Roma y el Tottenham.