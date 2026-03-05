Oscar Trejo: "En Mallorca estuve a punto de dejar el fútbol"

"En Mallorca estuve a punto de dejar el fútbol porque veía que mi familia seguía igual o peor que en Argentina. Éramos 9 en casa y varios tuvieron que volver. Un representante me engañó, se llevaba las primas y se quedaba gran parte del contrato", afirmó Trejo en el podcast 'El camino de Mario', de su ex compañero, Mario Suárez.

Sobre sus entrenadores en el club, Trejo ponderó la labor de Michel. "Lo peor como entrenador de Michel es que era demasiado noble. Lo mejor la humildad".

Paco Jémez. "Cuando nos gritaba Paco Jémez temblábamos todos. Recuerdo que tras una bronca le quería hablar y la lengua se me metía para atrás. Pero después del partido te daba un abrazo en el campo y te lo querías comer".

Andoni Iraola. "No me imaginaba el potencial de Iraola. Tácticamente era un superdotado. Lo malo es que era poco expresivo, no hablaba mucho con el jugador. A Iñigo Pérez le digo no te equivoques como Andoni, llega más al jugador. Eso sí, tiene un poder de análisis descomunal. Me hubiera gustado que él me hubiera entrenado con 8-10 años menos porque veo cómo analiza al jugador y es espectacular".