Satriano, sobre una posible convocatoria con Uruguay: "Me encantaría"

Satriano ha caído de pie en el Getafe. Cedido por el Lyon en el mercado de invierno, suma dos goles, el último importantísimo en el Bernabéu para ganar al Real Madrid. Ahora, trabaja día a día para entrar en algún momento en una convocatoria con Uruguay.

"La verdad es que no tengo idea sobre eso, ya que depende de otra persona y no de mí. Como siempre digo, intento ir partido a partido y dar el máximo en cada entrenamiento para mejorar. Si luego viene o no la llamada de la selección... Me encantaría, pero no es algo que dependa exclusivamente de mí", señaló.

Con una opción de compra de cerca de seis millones de euros, también se refirió a la posibilidad de seguir la próxima temporada en el Getafe: “No es mía la decisión. Estoy muy feliz aquí. Estamos disfrutando de estar en Madrid mi familia y yo. La verdad, estoy muy contento con el Getafe”, afirmó.

También reconoció sentir “mucha felicidad” por su gol, pero dejó claro que tiene que dejar atrás cuando antes el recuerdo del Bernabéu: “Lo festejamos y disfrutamos y hay que pensar en el domingo.

“Cuando viene tanta gente a felicitarme intento quedarme con mi padre, mi mujer, mis hijos y mis hermanas, que estuvieron siempre en los momentos complicados. Lo importante es seguir humilde y con los pies en la tierra”, añadió.

Asimismo, se refirió a la jugada de Antonio Rüdiger y su compañereo Diego Rico, que recibió un rodillazo en la cabeza del jugador del Real Madrid sin sanción alguna.

“Estaba muy cerca de la jugada. En vivo vi como le daba con la rodilla en la cara. No entendí al árbitro. Es un error que no debería pasar, puso en riesgo en la salud de Diego. Que tengan más atención en las jugadas. Hay que poner un poco más de atención”.

Sobre su entrenador, José Bordalás, dijo que “es muy importante” para él y señaló que intenta hacer todo lo que le pide, desde marcar goles hasta ser el primero en defender.

“Me adapto a lo que diga el mister y necesite el equipo. Obviamente a veces toca correr más e intento ayudar donde me toque.

Por último, habló sobre cómo es el Getafe y declaró que es un club con una mentalidad “muy buena” que siempre sale con la intención de ganar los partidos.

“Eso no pasa en todos los clubes. Los menos desarrollados no van con ganas de ganar. Buscamos siempre el mismo resultado y dar siempre lo mejor. Ahora toca el Betis. Metemos el foco en eso. Lo importante es el domingo”, finalizó.