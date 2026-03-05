TAS reduce sanción a futbolistas en caso de fraude de nacionalidad en Malasia

La jurisdicción máxima del deporte mundial autoriza a los futbolistas a “reanudar los entrenamientos con sus respectivos clubes”, anulando su inhabilitación por doce meses de “toda actividad ligada al fútbol”, según un comunicado del TAS.

Lea más: Enciso, clave para el Estrasburgo

Pero los argentinos Facundo Tomás Garcés Rattaro, Rodrigo Julián Holgado e Imanol Javier Machuca, el brasileño Joao Vitor Brandao Figueiredo, y los españoles Gabriel Felipe Arrocha, Jon Irazábal Iraurgui y el neerlandés Héctor Alejandro Hevel Serrano seguirán, sin embargo, sin poder disputar partidos oficiales durante un año.

Los siete jugadores, a los que se dirigió la Federación Malasia de Fútbol (FAM) para que fuesen internacionales con el país asiático, iniciaron los trámites para la nacionalización “recurriendo a documentos falsificados” , dado que no tenían “ningún vínculo con Malasia” , recuerda el TAS.

La FAM, cuyos miembros del comité ejecutivo dimitieron en bloque a finales de enero, reconoció su responsabilidad en el fraude, y precisó que el rol de los jugadores se limitó a “aportar” esos documentos que ellos “no habían preparado ni modificado” .

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El TAS consideró a los jugadores “cómplices” , y mantuvo la multa de 350.000 francos suizos (386.000 euros/448.000 dólares) decretada por la FIFA contra la FAM en diciembre.

La FIFA también transformó tres resultados de amistosos de Malasia el año pasado -dos de ellos victorias- en derrotas por 3-0. AFP