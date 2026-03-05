Walid Regragui se despide de la Selección de Marruecos

El técnico compartió en su cuenta de Instagram un montaje audiovisual que recopila los hitos más significativos de su etapa al frente del combinado nacional, la cual inició en 2022. Las imágenes muestran desde sus intervenciones ante los medios de comunicación hasta momentos de intimidad y euforia con la plantilla, incluyendo abrazos y celebraciones históricas. Regragui selló su mensaje con una declaración de principios: “Siempre Marruecos. Dios, Patria, Rey. Gracias”.

La noticia generó una reacción inmediata entre sus dirigidos. Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, fue uno de los primeros en dedicarle unas palabras públicas, resaltando el impacto emocional y profesional del técnico: “Walid Regragui, gracias por el trabajo excepcional que has realizado a la cabeza de la selección marroquí. Tu liderazgo, pasión y visión han inspirado no solo a los jugadores, sino también a todo un país y a millones de aficionados en todo el mundo”, expresó el futbolista.

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) ha convocado una rueda de prensa para esta misma noche, donde se prevé la presentación oficial de su sucesor. Según reportan diversos medios locales, el principal candidato para tomar las riendas es Mohamed Ouahbi, quien actualmente dirige a la selección sub-20 y llega con el prestigio de ser campeón del Mundial de Chile.

El legado de Regragui deja una huella profunda, ya que bajo su dirección Marruecos logró el cuarto puesto en el Mundial de Catar y fue finalista en la Copa de África de 2026, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del continente. Este relevo en la dirección técnica se produce en un momento clave, pues el próximo 31 de marzo la selección de Marruecos deberá enfrentarse a la Selección Paraguaya en un amistoso previo al Mundial 2026.