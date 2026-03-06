Brasil recibirá a Panamá en el Maracaná antes de viajar al Mundial

“Recibir el cariño y el apoyo de los aficionados será fundamental para el equipo, que al día siguiente embarcará rumbo a Estados Unidos”, afirmó en un comunicado el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud.

Dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, la Canarinha se despedirá de su hinchada ante el combinado canalero, que también estará en la Copa del Mundo. El torneo se disputará a partir del 11 de junio en Canadá, Estados Unidos y México.

Ancelotti intenta reconciliar a la verdeamarela con una afición decepcionada tras un pobre desempeño en la eliminatoria sudamericana, en la que el equipo acabó en el quinto puesto de la clasificación entre diez selecciones en liza.

Los pentacampeones mundiales comparten el Grupo C del Mundial con Marruecos, Escocia y Haití. Antes de debutar en la competición, el 13 de junio contra los marroquíes, jugarán un último amistoso ante Egipto el 6 de junio en Cleveland.

Panamá, de su lado, enfrentará en la primera ronda a Inglaterra, Croacia y Ghana en su segunda participación en la máxima cita del fútbol, luego de Rusia 2018.

Además de los juegos ante Panamá y Egipto, Brasil tiene programados dos amistosos en Estados Unidos ante Francia y Croacia, el 26 y el 31 de marzo.