El banco brasileño Nu apalanca su expansión en EEUU con el Inter Miami de Lionel Messi

El amplio acuerdo de patrocinio, cuyo valor millonario y plazo de duración no fue divulgado, le da el nombre oficial de Nu Stadium al estadio para 26.700 espectadores que el club inaugurará el 4 de abril en Miami y es el primer paso del mayor banco digital latinoamericano para posicionar su imagen en el primer mercado mundial.

La alianza a largo plazo con el actual campeón de la MLS estadounidense representa una "alineación estratégica" con un club que "comparte" con Nubank su "ambición y mentalidad global", afirmó Cristina Junqueira, cofundadora y directora general de negocios del banco en Estados Unidos.

Para la ejecutiva, el Nu Stadium "consolidará" su marca en Estados Unidos y le permitirá "interactuar con una comunidad diversa e internacional" mientras construye su plataforma de servicios financieros.

Además de los derechos de nombre del estadio, que albergará partidos, conciertos y eventos corporativos, el acuerdo prevé múltiples frentes de activación de marca, como la presencia del logotipo de Nu en la espalda de la camiseta del Inter Miami a partir de la temporada que comenzará en agosto de 2026.

El banco virtual brasileño también tendrá dos espacios en el nuevo estadio: Nu Club, un salón prémium para 770 personas desde el que se pueden ver a los jugadores a través de un túnel de cristal mientras se trasladan de los vestuarios al campo, y el Nu Plaza, un centro comunitario con "espacios de encuentro" con pantalla gigante y zonas de asientos.

Los dos socios, además, se comprometieron a desarrollar e implementar experiencias de inmersión para aficionados y clientes en el Nu Stadium "con programación exclusiva y acceso diferenciado".

La asociación es un "hito significativo" para el Nubank en su estrategia de crecimiento internacional y refuerza su compromiso a largo plazo con Estados Unidos, afirmó el banco digital en un comunicado.

Nubank, que ya cuenta con 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, eligió Estados Unidos como el próximo país en su plan de expansión y a finales de enero recibió la aprobación condicional de la Oficina del Controlador de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) para la formación de un banco nacional.

El permiso le permite al banco fundado en 2013 planear su expansión operativa y su oferta de productos en el mercado estadounidense, en donde pretende ofrecer cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y la custodia de activos digitales.

La empresa se impuso un plazo de 12 meses para capitalizar la institución y un máximo de 18 meses para abrir formalmente el banco.

Pero el banco brasileño no es un novato en el mercado estadounidense ya que sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2021. Además, su equipo de crédito y de ciencias de datos es estadounidense y procede del Capital One.

"Tenemos más de 150 personas trabajando hoy en Estados Unidos, un equipo de producto, de mercadeo, de analítica, de crédito, y tenemos una infraestructura tecnológica que nos va a permitir lanzar al mercado utilizando mucho de lo que hemos construido", asegura el colombiano David Vélez, cofundador y director general de Nubank.

Para Vélez, la operación en Estados Unidos, planeada desde hace cuatro años, le dará al Nubank oportunidad de jugar en las "grandes ligas" y por ello la inversión inicial para capitalizar el banco en ese país ascenderá a 500 millones de dólares.

Para el Inter Miami, por su parte, la asociación refuerza los éxitos del club en la cancha y fortalece su estatus de potencia global.

"Nubank es exactamente el socio que buscábamos ya que se mueve por la misma mentalidad disruptiva y por la ambición global que definen al Inter Miami", asegura Jorge Mas, el ejecutivo propietario del club.