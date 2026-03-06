El nuevo Mallorca del argentino Demichelis prueba la fortaleza de El Sadar

El equipo navarro encara el duelo con el objetivo de agarrarse a su fortaleza en casa y reencontrarse con la victoria tras caer ante el Valencia y encajar su primera derrota en siete jornadas, contratiempo que dejó un sabor amargo, apenas días después de disfrutar de una noche memorable al ganar al Real Madrid.

Desde la derrota del 22 de noviembre frente a la Real Sociedad, Osasuna encadena cuatro victorias y dos empates en casa, una dinámica que refleja la comunión entre el equipo y su afición y que ha convertido El Sadar en uno de los escenarios más incómodos del campeonato.

El técnico local, el italiano Alessio Lisci, ha calificado el partido como "importantísimo" y "trascendental" y, en su opinión, una victoria supondría la "salvación virtual" del equipo, clave a estas alturas de la temporada, aunque la preparación del encuentro se ha visto dificultada por el cambio de entrenador en el Mallorca y la incertidumbre que genera.

Lisci, que ha reconocido la dificultad de preparar el choque por esto y la probabilidad de tener que hacer ajustes durante el partido, contará con toda la plantilla disponible para el duelo, en el que Aimar vuelve tras cumplir ciclo de amarillas.

El Mallorca saltará a su vez tras enlazar duras derrotas ante Barcelona (3-0), Betis (1-2), Celta de Vigo (2-0) -la que costó la destitución de Jagoba Arrasate-, y Real Sociedad (0-1), una racha que le ha hecho caer en posiciones de descenso.

La llegada de Demichelis al banquillo bermellón debe traducirse en una reacción inmediata de su equipo, porque los nervios y la ansiedad se han apoderado de un elenco preparado para verse en otra situación a estas alturas de temporada.

Para ello, el argentino podría introducir cambios en su primer once, como la entrada de Pablo Torre, un jugador que ha contado con muy poco protagonismo en las últimas semanas y que llegó a la isla para ser una de las estrellas del proyecto.

En la parcela defensiva todo apunta a que la línea formada por Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica no se moverá. En ataque Luvumbo gana enteros para salir de inicio, aunque Mateo Joseph también tiene opciones de repetir titularidad.

Mucho influirá en el devenir del encuentro la fragilidad defensiva del Mallorca, que no ha dejado la portería a cero en todo el 2026 y deberá solventar sus problemas si quiere competir en un estadio siempre complicado y que llevará en bolandas a los suyos.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir, Víctor Muñoz.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Mascarell, Pablo Torre; Luvumbo/Mateo Joseph, Muriqi, Virgili.

Árbitro: Alejandro José Hernández (C. Las Palmas)