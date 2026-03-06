FAS, del mexicano Sánchez, defiende el liderato ante Platense en el Clausura salvadoreño

El FAS, representativo de la occidental ciudad de Santa Ana, también defenderá su invicto en un juego que se disputará en el emblemático Estadio Cuscatlán, en San Salvador.

Los de Sánchez, exjugador del mexicano Cruz Azul, suman 24 puntos y superan por 4 puntos a los Toros del Luis Ángel Firpo, actuales campeones nacionales y en el segundo lugar con 20 puntos.

El Firpo, bajo la dirección técnica del costarricense Marvin Solano, enfrentarán de locales a los Emplumados del Águila en la calurosa ciudad de Usulután, en el que se espera sea el partido más atractivo de la fecha 11.

El Águila, dirigido por el mexicano Juan Carlos Chávez, se ubica en la cuarta posición con 19 puntos -por diferencia de goles en contra- por debajo de los Albos del Alianza, actuales subcampeones y en el tercer puesto también con 19 unidades.

Los Albos, representativo de San Salvador y comandados por el argentino Ernesto Corti, recibirán al Fuerte San Francisco, en el puesto 10 con 5 puntos.

Entre tanto, el Inter FA, del costarricense Luis Marín, se ubica en el quinto puesto, tras liderar el torneo en las primeras jornadas, con 17 puntos y en la jornada 11 del Clausura se medirán ante el Zacatecoluca, último en la tabla con 2 puntos.

En la lucha de goleadores, el brasileño Gustavo Moura, del Firpo, lidera la tabla de goleadores con 14 tantos, le sigue el uruguayo Emiliano Villar (FAS) y el salvadoreño Emerson Mauricio (Inter FA) con 11 y 9 goles, respectivamente.

Alianza - Fuerte San Francisco

Cacahuatique - Municipal Limeño