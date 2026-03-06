Julio Díaz repite en la convocatoria de Simeone

El centrocampista internacional español sufrió una lesión muscular el pasado 5 de febrero, en el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Betis, y desde entonces no ha disputado ningún partido por ese motivo. Se le espera listo para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del próximo martes contra el Tottenham.

La convocatoria está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, Clement Lenglet, David Hancko, Matteo Ruggeri y Julio Díaz; los centrocampistas Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Thiago Almada, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los delanteros Alexander Sorloth, Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Ademola Lookman.