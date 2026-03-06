La afición del Tottenham planea protestas para los próximos partidos

En un comunicado publicado por la organización "Change for Tottenham", que los últimos años ha luchado contra la propiedad del club, esta informó que los próximos encuentros contra Brighton & Hove Albion y Nottingham Forest servirán para "mandar un claro mensaje de que los aficionados no aceptarán más mentiras y promesas rotas".

"Si te importa el Tottenham, es el momento de levantarse y hacerse escuchar, porque el silencio es lo que nos ha traído hasta aquí", agregó esta organización en el comunicado.

Durante años, las protestas en las afueras del Tottenham Hotspur Stadium contra ENIC, la empresa que posee el 86 % del club, han sido habituales, pero "Change for Tottenham" insta a que en estas ocasiones sean masivas y además pretende que la del Forest también incluya una protesta dentro del estadio una vez acabe el encuentro.

Aún no han comunicado si planean algún tipo de acción para el duelo contra el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones del próximo 17 de marzo.

La última derrota del Tottenham, que no ha ganado en los últimos once partidos -su peor racha histórica-, dejó una imagen lamentable en el estadio, del que la gente empezó a irse en el tiempo de descuento de la primera mitad cuando el Crystal Palace puso el 1-3 en el marcador.