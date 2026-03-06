La juventud, el 'divino tesoro' del PSG para diferenciarse de "los viejos" clubes europeos

El vigente campeón europeo ha impresionado tanto por su rendimiento deportivo a las órdenes del entrenador Luis Enrique como por el impulso global que ha tenido su marca desde la llegada del accionista catarí en 2011.

Citar, en este sentido, la apertura de decenas de tiendas del PSG en el mundo entero, los acuerdos con marcas como Jordan, Dior o Lefties y la temprana apuesta en el mundo del vídeojuego con el PSG eSports.

Una estrategia que hace que las siglas del club y sus colores rojo y azul lleguen hoy a todos los continentes.

"Ganar la Champions (en 2025) nos ha permitido reequilibrar la percepción que algunos tenían de la marca del club, el trabajo deportivo y el de marca han ido siempre de la mano", refirió Allègre, uno de los impulsores del nuevo PSG, club en el que ingresó en 2008, incluso antes de la entrada de Qatar.

"Pero nosotros venimos construyendo su identidad desde mucho antes, a partir de 2011, y hemos logrado una credibilidad y una autenticidad que se ve en cada una de nuestras acciones, por ejemplo, conectando a las jóvenes generaciones con lo que entendemos como identidad francesa y parisina", señaló el ejecutivo.

Una identidad que, según enumeró, pasa por la cultura, la moda, el arte, la música, la comida y el buen vivir, porque los jóvenes "no tienen la misma relación con el fútbol" que las generaciones de hace 20 o 30 años.

"Eso es lo que nos diferencia respecto a otros clubes, otros nos siguen los pasos y eso es bueno, pero nosotros hemos sido pioneros", presumió.

Para el director de la marca del PSG, ser un club mucho más joven que sus competidores en Europa (Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich o Liverpool) representa una ventaja más que un inconveniente.

"Siempre seremos el más joven de entre los colosos europeos y eso nos ha permitido hacer las cosas de manera diferente que las 'viejas entidades'- si me puedo permitir este término- nunca se habrían atrevido a actuar por tener una parte hereditaria más pesada", indicó Allègre.

La iniciativa del último fin de semana da una pista sobre esa filosofía. Seis palcos del Parque de los Príncipes se convirtieron en estudios de música efímeros para que artistas emergentes y consagrados renovasen el repertorio musical del club. El rap, la electrónica y el hip-hop fueron los tres estilos más representados.

El club parisino no ha dejado de expandir su influencia en el mundo de la moda y las nuevas tendencias, en el que se adentró gracias al acuerdo con la marca deportiva Jordan, vigente desde 2018, y que prosiguió con la firma de lujo Dior, que viste a los jugadores del PSG fuera del terreno de juego desde 2021.

La entidad capitalina se asoció hace un par de años a Lefties, marca de bajo coste de Inditex que ofrece colecciones de camisetas de algodón ligero y bermudas tipo sport, chándales completos y sudaderas con forro polar.

"Inditex es un grupo súper respetable que, por su oferta y calidad, responde a un cierto nivel de precio. Es bueno que podamos también ofrecer un buen producto a un buen precio", defendió Allègre, quien subrayó que no está al alcance de todo el mundo pagar 115 euros por una camiseta del club.

La estrategia de precios populares no excluye la apuesta en el lujo, uno de los sectores económicos más influyentes y emblemáticos en Francia.

Dior, del grupo LVMH, aporta los trajes de los futbolistas parisinos desde el año 2021. El Real Madrid está desde hace un año con Louis Vuitton, también de LVMH.

"Hemos abierto una puerta. A nosotros nos encantaría seguir con Dior, pero, por el momento, no es un tema que esté encima de la mesa. Aún tenemos un año y medio de contrato", concluyó el ejecutivo.