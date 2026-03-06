LaLiga de España: Agónica victoria del Real Madrid en el descuento

Después de las últimas derrotas ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0), el Real Madrid no podía fallar más y ahora el segundo de la tabla suma 63 puntos, aproximándose provisionalmente a uno del líder, FC Barcelona, que hoy tiene un partido difícil, visitando al Athletic (9º), en Bilbao.

Valverde acudió al rescate de los blancos en el 90+5’, cuando todo apuntaba a un reparto de puntos en Balaídos. Antes, el francés Aurelien Tchouaméni había adelantado al Real Madrid en el 11’, pero Borja Iglesias había equilibrado para la formación gallega en el 25’.

La victoria era muy importante para los pupilos de Álvaro Arbeloa, después de las últimas decepciones y justo antes de afrontar su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Athletic-Barça

El Athletic Club, noveno en LaLiga, y el Barcelona, líder con cuatro puntos sobre el Real Madrid, se enfrentarán este sábado (17:00 de Paraguay) en San Mamés, con el objetivo de aliviar la frustración por no haber accedido a la final de la Copa del Rey con una victoria que les acerque a sus objetivos: los puestos europeos y el título, respectivamente.

* Programa del sábado: 10:00: Osasuna-Mallorca; 12:15: Levante-Girona, 14:30: Atlético de Madrid-Real Sociedad; 17:00: Athletic vs. Barcelona.