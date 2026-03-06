Messi y el Inter Miami buscan el segundo triunfo seguido tras cumplir protocolo con Trump

Los hombres de Javier Mascherano llegaron el jueves a la capital de Estados Unidos para protagonizar esta peculiar tradición, reservada a los atletas o equipos profesionales y universitarios campeones, aunque se trató de la primera vez que Trump recibió al campeón de la Major League Soccer.

Cumplido el protocolo, el Inter Miami deberá dejar atrás las malas sensaciones de las dos primeras jornadas, en las que estuvo muy lejos del nivel esperado del vigente campeón de la MLS.

El equipo se ha mostrado extremadamente frágil atrás, como ocurría el año pasado, y no hizo alarde de su poderío ofensivo hasta la segunda mitad en Orlando, en la que Messi logró un doblete y salvó los papeles en el derbi regional disputado el pasado domingo. De perder 2-0 en el descanso se pasó a un 2-4 final.

Pero en la primera jornada el veredicto fue más contundente: derrota por 3-0 ante el LAFC.

Aunque el D.C. United juega como local sus encuentros en el Audi Field, con 20.000 asientos, el encuentro se trasladó al M&T Bank Stadium, estadio de los Baltimore Ravens de la NFL, para permitir la asistencia de unos 71.000 espectadores, algo frecuente cuando el equipo capitaneado por Messi visita a otros rivales de la MLS.

El combinado de Washington D.C. cuenta con los mismos puntos que el Inter Miami, fruto de una victoria en el partido inaugural ante el Philadelphia Union (1-0) y de una derrota contra el Austin a domicilio por idéntico resultado.

La principal novedad para el encuentro será el regreso del uruguayo Luis Suárez, tras ser descartado por molestias físicas para el partido en Orlando.

El veterano delantero se entrenó esta semana con normalidad, al igual que el español Sergio Reguilón, quien se reincorporó al grupo por primera vez desde la lesión de rodilla que sufrió durante un amistoso de pretemporada, que le ha impedido debutar en partido oficial con su nuevo club.

El posible estreno del colombiano James Rodríguez con su nuevo equipo, el Minnesota United, es otro de los platos fuertes de esta jornada en la MLS. Jugará este sábado a domicilio en el estadio Geodis Park, hogar del Nashville SC.

El mediapunta no fue convocado para el primer partido de la temporada, que se saldó con un empate a dos goles en Austin, por no disponer de permiso de trabajo, mientras que el pasado fin de semana siguió desde el banquillo el triunfo de los suyos contra el Cincinnati (1-0).

También destaca esta jornada el enfrentamiento entre el Philadelphia Union y el San José Earthquakes, de Timo Werner, el sábado, o la visita del Vancouver Whitecaps, donde juega el alemán Thomas Müller, al Portland Timbers ese mismo día.

Si Müller logra un gol en ese partido, igualará al guatemalteco Carlos Ruiz y senegalés Mamadou Diallo como los únicos futbolistas en anotar diez dianas o más en sus diez primeros partidos en la MLS.