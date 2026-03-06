Tauro busca escalar posiciones en el fútbol panameño enfrentando a Herrera

Tauro, cuarto en la Conferencia Este con 9 puntos, se enfrentará a Herrera, colista en la del Oeste con 5 unidades, en un partido que se disputará en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

De ganar, los 'Taurinos' llegarían a 12 puntos y desplazaría al Alianza y el Sporting San Miguelito, ambos con 10 enteros en el primer y segundo lugar del Este, siempre que éstos pierdan sus partidos con Universitario y Unión Coclé, respectivamente.

Alianza saldrá al terreno el sábado, para medirse como visitante al Club Deportivo Universitario, que marcha cuarto en el Oeste con ocho enteros y de ganar se acercaría a los primeros lugares de la tabla liderada por el Club Atlético Independiente (CAI) y el Unión Coclé, ambos con 13 puntos.

El sábado, Plaza Amador, bicampeón nacional y quinto en el Este con 8 puntos, recibirá al San Francisco, penúltimo en el Oeste con 7 unidades

Por su parte, la jornada de partidos del domingo se abre con el encuentro entre Unión Coclé, segundo en la tabla de posiciones del Oeste con 12 puntos, el Sporting San Miguelito, que acompaña al Alianza en el liderato del Este, ambos con 10 enteros.

Sporting empató 1-1 este miércoles con el Deportivo Universitario, en un partido de la fecha 6 de la LPF que había sido aplazado por el compromiso del primero en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 ante el LA Galaxy estadounidense en febrero pasado.

El segundo juego del domingo lo protagonizan el Club Atlético Independiente (CAI) y Umecit, tercero en el Este con 10 puntos.

La fecha 8 se cierra el lunes con el partido entre el Árabe Unido, en el sótano del Este con 7 puntos, y el Veraguas United, tercero en el Oeste con 8 puntos.