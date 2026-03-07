1-2. El Arsenal sufre ante el Mansfield, de tercera, pero avanza a cuartos de la FA Cup

Los 'Gunners', campeones del torneo en 2020, se adelantaron antes del descanso cuando Madueke envió el balón a la escuadra con un potente disparo desde la frontal del área.

Tras la reanudación, Will Evans igualó el encuentro con una jugada individual en la que superó a Cristian Mosquera y definió ante Kepa Arrizabalaga, titular en la competición copera.

A veinte minutos del final, Eze, que llevaba apenas cuatro minutos sobre el césped, decantó la balanza a favor del club londinense con un espectacular zapatazo a la escuadra.

La parte negativa del encuentro fueron las lesiones de Leandro Trossard y de Riccardo Calafiori a cuatro días del duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al Bayer Leverkusen.

El partido comenzó con dominio del Arsenal, que presentó un once lleno de rotaciones y en el que el joven Max Dowman, de 16 años, tuvo la primera ocasión clara, pero no acertó en el mano a mano.

El Mansfield reaccionó y generó peligro, con su oportunidad más clara en un disparo del capitán Louis Reed que obligó a intervenir a Arrizabalaga.

Tras ese empuje local, el Arsenal volvió a tomar el control del juego, aunque se encontró una y otra vez con el portero Liam Roberts, que fue el mejor de los suyos.

Primero detuvo un remate de Gabriel Martinelli y después otro intento de Dowman, pero no pudo evitar el tanto de Madueke, que aprovechó una jugada prolongada para sacar un potente disparo desde la frontal que se coló en la escuadra.

Ya en la segunda parte, el Mansfield igualó la contienda tras una pérdida en la salida del balón de Marli Salmon que Evans recogió y, tras dejar atrás a Mosquera con un recorte, definió por debajo ante Kepa.

El Arsenal reaccionó y se volcó al ataque con Dowman, que lo volvió a intentar con un disparo que Roberts detuvo abajo.

Poco después, Madueke protagonizó una gran jugada individual que terminó con un pase de la muerte para Gabriel Jesús, cuyo remate fue despejado entre el portero y un defensa bajo palos.

Después del aviso, llegó el tanto de la victoria por medio de Eze, que tras recivir un pase de Christian Norgard, soltó un potente disparo que se coló por la escuadra.

El Arsenal aún pudo ampliar la ventaja por medio de Bukayo Saka, pero Roberts volvió a intervenir con acierto.

Con esta victoria, el Arsenal, líder de la Premier League, se clasifica para los cuartos de final de la FA Cup y se une al Liverpool, que venció el viernes al Wolverhampton Wanderers por 1-3.