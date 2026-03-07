2-2. El uruguayo Zalazar evita la victoria del Sporting y da un punto al Braga

El Sporting salió con todo y en el minuto 22 llegó al gol gracias a un cabezazo de Gonçalo Inácio tras un tiro de esquina.

El Braga estuvo prácticamente toda la primera parte contra las cuerdas y solo realizó un disparo en este periodo, pero con él logró el empate en el 34' por medio de Ricardo Horta.

En un contragolpe, Zalazar recibió un pase largo en la banda izquierda, se dirigió rápidamente hacia el área y centró para Horta, exjugador del Málaga, que igualó con un disparo de primeras.

Cuando el choque comenzaba a equilibrarse tras el empate, los 'leones' volvieron a adelantarse, con un gol de penalti del colombiano Luis Suárez cerca del descanso.

Con esta diana, el internacional cafetero suma 23 en esta edición de la Liga Portugal y amplía su ventaja en lo más alto de la tabla de goleadores.

Cuando parecía que el Sporting volvería a Lisboa con los tres puntos, el Braga consiguió un penalti en el último suspiro tras una mano de Inácio en el área, y Zalazar, igual que en el partido de la primera vuelta entre ambos equipos, aseguró el 2-2 final y el punto para el equipo dirigido por el técnico mallorquín Carlos Vicens.

Fue la tercera jornada con gol del mediocampista charrúa, que en estas tres últimas ha marcado en cinco ocasiones.

El resultado no altera la cuarta posición del Braga, pero el Sporting, segundo y ahora a tres puntos del líder Oporto, puede ver cómo se le escapan los 'dragones' o cómo se acerca el Benfica -en tercero y a 4 puntos de los 'leones'-, que se enfrentarán en el clásico que se disputará el domingo en Da Luz.