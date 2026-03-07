Corberán: “Quique tiene un pasado como entrenador que te da referencias”

“En pocos días no te da tiempo a cambiar muchas cosas como entrenador, al fútbol juegan los futbolistas, puedes utilizar un sistema u otro o hacer hincapié. Ayer, Quique ya habló del uso o no de la posesión, del tema de defender y ser un bloque, son matices de la identidad”, explicó este sábado en la rueda de prensa previa al partido sobre cuánto condiciona el cambio de entrenador.

Sin embargo, Corberán, que recordó que en la primera vuelta ya fue un equipo que les exigió muchísimo en Mendizorroza y al que no pudieron superar, apuntó: “Lo más importante de todo es lo que somos nosotros. Tienes que entender qué tipo de partido vas a hacer, superar los momentos de dificultad y perseguir siempre nuestro objetivo que es ser protagonistas”.

“Ganar dos partidos seguidos es el objetivo que tenemos, sería algo importante para nosotros, nos hace muchísima ilusión. Somos consientes de la importancia que va a tener Mestalla para que el equipo sume puntos y escale posiciones siendo muy conscientes del rival que viene y de la competitividad del rival”, aseguró.

Mientras, preguntado sobre el objetivo general del equipo y sobre la ampliación del límite salarial tras el mercado de invierno de los 91,2 de septiembre a los 95,6 millones de euros, Corberán opinó que “la publicación de límites salariales de La Liga pueden llevar a error”.

“Una cosa es el límite que el organismo te fija, si llegas o si lo sobrepasas. El límite que regula la Liga no te habla del coste de plantilla. Para mí no es indicativo en cuanto a la clasificación. Nuestra ambición siempre es máxima, el objetivo inmediato es el Alaves, y ojalá podamos darle continuidad a la imagen, argumentos y resultados que el equipo está consiguiendo en la segunda vuelta. Si seguimos así, podremos mantener o ascender esta dinámica”, explicó.

Por otro lado, Corberán confirmó que el delantero argentino Lucas Beltrán no estará en la convocatoria porque siguen sus molestias en el tendón rotuliano, mientras que el lateral derecho argentino Renzo Saravia entrará en su primera convocatoria.

“Es difícil responder, no puedo ni tener yo una fecha. La evolución o el pronóstico de Lucas (Beltrán) depende de la tolerancia al dolor del jugador. Cuando el tendón se irrita es muy doloroso e impide hacer las acciones explosivas del fútbol. Ya está en campo con readaptadores y ojalá su evolución sea positiva y podamos contar con él. Depende de las tolerancias del jugador”, explicó sobre el delantero.

Corberán también habló de otros nombres propios como Javi Guerra, del que dijo que está “ilusionado” con su rendimiento o de Eray Cömert, del que dijo que su rendimiento está “siendo bueno”.

Por último, sobre si puede repetir once inicial, el míster valenciano dijo que no es un asunto que le parezca “tan importante”. “La clave es entender todos el juego de la misma forma. Por encima de quién juegue está la determinación, el compromiso y el deseo del equipo”, zanjó.