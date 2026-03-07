Cristiano Ronaldo completará su recuperación en España

“Ronaldo sufrió una lesión muscular en el último partido. Tras las pruebas, se confirmó que necesita descanso y tratamiento. Por eso decidimos que viaje a España para recibir tratamiento, igual que hicimos con Aymeric Laporte y Sami Al-Najei esta temporada”, expuso el técnico Jorge Jesús, según informó el club de Arabia Saudí.

Según declaró el entrenador, el equipo médico del Al Nassr especificó que Cristiano Ronaldo “no podrá participar en el partido de este sábado ni en el siguiente” , por lo que se ha trasladado a España “para completar su recuperación”.

Jorge Jesús afirmó que tiene “varias opciones” para “compensar” la baja de Cristiano Ronaldo, aunque no reveló su elección.

Una de ellas podría ser Abdullah Al-Hamdan, que, según el técnico, “ha mostrado un buen nivel en los partidos en los que ha jugado, marcó goles y también aporta defensivamente”. “Es una buena opción y tenemos otras alternativas”, añadió sobre el atacante, al que calificó como “un gran fichaje”. EFE