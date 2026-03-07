Ecuador y Uruguay empatan con goles de Nayely Bolaños y Esperanza Pizarro

El gol de Ecuador llegó a los 33 minutos cuando Bolaños recibió el balón por el costado izquierdo y de media vuelta disparó para perforar el arco defendido por la uruguaya Agustina Sánchez.

La selección ecuatoriana desplegó un trabajo sincronizado entre sus líneas para controlar al rival y generar otras posibilidades, pero, cuando se aprestaba a celebrar la revancha de la derrota 2-3 sufrida el miércoles pasado, Uruguay reaccionó y empató a través de Pizarro, al minuto 94.

La presión de las charrúas le pasó factura al cuadro dirigido por el ecuatoriano Eduardo Moscoso, que desde el minuto 68 se quedó con una jugadora menos, por la expulsión de la centrocampista Joselyn Espinales.

La árbitra ecuatoriana Verónica Guazhambo debió intervenir en varias ocasiones para frenar los enfrenamientos entre jugadoras de ambos equipos, por lo que después de expulsar a Espinales, amonestó con tarjetas amarillas a las locales Jessy Caicedo y Karen Flores, y también a la uruguaya Solange Lemos.

Uruguay insistió buscando el empate y lo consiguió a dos minutos del final del tiempo de reposición, tras una gran maniobra de Pizarro, quien burló rivales por el costado izquierdo y remató para que el balón ingresara a un costado de la portera local Liceth Suárez.

En el primer amistoso de la doble fecha FIFA disputado el pasado miércoles, Uruguay, dirigido por Ariel Longo, se impuso con dos anotaciones de Belén Aquino y uno de Pizarro, mientras que los tantos de Ecuador fueron de la goleadora Bolaños.

Ecuador y Uruguay reaparecerán el 10 de abril por la quinta fecha de la Liga de Naciones femenina, que otorgará cuatro cupos para el Mundial de Brasil 2027.

La selección ecuatoriana, que ocupa el quinto puesto con 5 puntos, jugará contra Paraguay; mientras que Uruguay, en el octavo lugar con 2 unidades, visitará a Perú.