FA Cup de Inglaterra: Arsenal sufre para vencer al modesto Mansfield Town

Los ‘Gunners’, campeones del torneo en 2020, se adelantaron antes del descanso cuando Madueke envió el balón con un potente disparo desde la frontal del área. Tras la reanudación, Will Evans igualó el encuentro con una jugada individual y definió ante Kepa Arrizabalaga, titular en la competición copera.

A veinte minutos del final, Eze, que llevaba apenas cuatro minutos sobre el césped, decantó la balanza a favor del club londinense con un espectacular zapatazo.

Con esta victoria, el Arsenal, líder de la Premier League, se clasifica a cuartos de final de la FA Cup y se une al Liverpool, que venció el viernes al Wolves 1-3.

El Chelsea, con un equipo lleno de habituales suplentes y Alejandro Garnacho como protagonista, sufrió mucho para eliminar al Wrexham galés (2ª división), al que ganó 4-2 en la prórroga, este sábado en los octavos de final de la Copa de Inglaterra. Finalmente, cerró la jornada sabatina el Manchester United venciendo al Newcastle por 3-1.

Partidos del domingo: 09:00: Fulham vs. Southamton. 10:30: Port Vale vs. Sunderland. 13:30: Leeds vs. Norwich. Lunes, 16:30: West Ham vs. Brentford.